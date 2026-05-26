CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Recentemente, Laura Gallon, presidente e fondatrice del concorso internazionale italiano Arte Laguna Prize, ha visitato il Parco della cultura digitale e della creatività di Tianfu Changdao nella Chengdu Hi-tech Zone, indossando l’abito tradizionale cinese Hanfu.

Gallon ha descritto l’esperienza come mozzafiato. Vestita con un Hanfu tradizionale, ha indossato occhiali di realtà virtuale e si è ritrovata immersa in scene iconiche di Chengdu come Sanxingdui, il sito di Jinsha, Dujiangyan e le Tianfu Twin Towers. Grazie all’imaging in un solo clic e alla stampa disponibile sul posto, è stato possibile portare subito via una piccola foto, che fondeva la bellezza dell’Hanfu, l’antica civiltà Shu e i paesaggi urbani nel souvenir più speciale della sua visita.

“Questa è la mia terza visita a Chengdu. Questa volta ho percepito la ricca atmosfera culturale e artistica della città, che mi ha colpita profondamente”, ha affermato Gallon. La presidente ha osservato che l’Italia è un Paese romantico e che Chengdu è altrettanto piena di spirito artistico. Oltre a partecipare all’evento di dialogo tra sindaci, ha prolungato il suo soggiorno di altri due giorni per continuare a visitare le gallerie d’arte e i musei di Chengdu, passeggiando tra le strade per immergersi nella scena artistica della città e ricercando ulteriori opportunità di cooperazione in ambito culturale.

Jacopo Suppo, vice sindaco della città metropolitana italiana di Torino, ha recentemente guidato una delegazione in visita alla Chengdu Tianfu International Bio-city. Ha elogiato Chengdu definendola una “città ponte”, piena di amicizia e opportunità di cooperazione.

Durante l’evento “2026 World Mayors Dialogue · Chengdu”, Suppo ha dichiarato che Torino farà leva in futuro sui propri vantaggi per promuovere la cooperazione con Chengdu in molteplici settori chiave. Ha osservato che Torino ospita due università rinomate e che le due città possono approfondire gli scambi di talenti e la collaborazione nella ricerca attraverso visite di studenti e scambi accademici, aprendo un nuovo capitolo di cooperazione in aree come l’aggiornamento industriale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei giovani.

Negli ultimi anni, gli scambi culturali e artistici tra Chengdu e l’Italia sono cresciuti costantemente. Di recente, al Museo di Chengdu è stata inaugurata la mostra “Steel of Glory-A Knight’s Life of Armor, Blade, and Honor”, organizzata congiuntamente dal Museo di Chengdu e dal Palazzo reale dei Musei reali di Torino.

Inoltre, facendo leva sul legame internazionale di gemellaggio tra Chengdu e Palermo, in Italia, istituito nel 1999, la mostra d’arte “Timeless: Silvio Porzionato” è stata inaugurata al Chengdu Guanghui Art Museum.

Per quanto riguarda la cooperazione nell’ambito dell’istruzione, il corso universitario di Digital Media Arts offerto congiuntamente dalla Chengdu Vocational University of the Arts e dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, in Italia, è stato approvato dal ministero cinese dell’Istruzione, con le iscrizioni previste dal 2026 al 2035.

Il rapporto di amicizia tra Chengdu e l’Italia si sta approfondendo giorno dopo giorno, con scambi e cooperazione in continua espansione in ambiti come economia, commercio, cultura, arti e istruzione.

(ITALPRESS).