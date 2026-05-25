Memorial Day, Trump al cimitero di Arlington: “L’America non dimenticherà mai i suoi eroi”

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio ai caduti americani durante la cerimonia del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington, ricordando il sacrificio dei militari morti in guerra e rivendicando il ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

Nel suo intervento, Trump ha fatto riferimento all’operazione “Epic Fury” in Iran, ricordando i 13 militari statunitensi morti durante la missione. “Abbiamo perso tredici anime meravigliose, uomini e donne straordinari che hanno dato la vita per garantire che il principale Stato sponsor del terrorismo al mondo non possa mai ottenere un’arma nucleare”, ha dichiarato il presidente, aggiungendo che “non l’avranno mai”.

Il passaggio ha però provocato anche qualche segnale di disapprovazione tra i presenti alla cerimonia, con alcuni fischi e mormorii udibili durante il riferimento ai militari caduti e all’operazione militare citata dal presidente. Trump ha poi rivolto un pensiero alle famiglie dei caduti, citando i familiari presenti alla commemorazione. “Il nostro debito nei vostri confronti è eterno”, ha affermato.

Nel corso del discorso, il presidente ha ricordato diversi episodi simbolo della storia militare americana, dalla guerra d’indipendenza alla Seconda guerra mondiale, fino ai conflitti in Vietnam e Afghanistan, sottolineando come “la libertà americana sia stata costruita grazie al sacrificio di generazioni di soldati”. “Non esisterebbe il 4 luglio senza le Forze armate americane e non esisterebbe l’Independence Day senza il Memorial Day”, ha detto Trump, definendo gli Stati Uniti “la nazione più eccezionale della storia”.

Il presidente ha inoltre ribadito il ruolo globale degli Usa: “Per 250 anni gli eroi americani hanno salvato più vite, liberato più popoli e diffuso più speranza di qualsiasi altra nazione nella storia del mondo”. Prima dell’intervento di Trump aveva preso la parola il vicepresidente JD Vance, che ha definito il Memorial Day “uno dei giorni più solenni e sacri del calendario americano”.

Vance ha sottolineato come la ricorrenza non celebri genericamente tutti i veterani, ma “coloro che hanno indossato l’uniforme, sono partiti per combattere e non sono mai tornati a casa”. “Dobbiamo ricordare che ogni momento trascorso con le nostre famiglie e tutto ciò che dà significato alla nostra vita è stato reso possibile spesso da perfetti sconosciuti che hanno sacrificato la propria esistenza affinché gli Stati Uniti restassero il Paese più libero del mondo”, ha dichiarato.

Il vicepresidente ha poi rivolto un messaggio diretto alle famiglie Gold Star, i parenti dei caduti americani: “Non dimenticherò mai i vostri cari, il loro coraggio e ciò che hanno dato a questa nazione. Tutti noi vi siamo grati e orgogliosi di voi”. La cerimonia si è svolta davanti a veterani, autorità militari e familiari dei soldati caduti, nel tradizionale appuntamento del Memorial Day dedicato alla memoria dei militari statunitensi morti in servizio.

– foto xp6/Italpress –

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