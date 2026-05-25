MILANO (ITALPRESS) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi “oggi stesso”. “Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppa importanza alla cosa“, ha detto Rubio a Nuova Delhi parlando con i giornalisti. “Abbiamo sul tavolo quella che credo sia una proposta piuttosto solida in termini di capacità di riaprire gli stretti, di renderli accessibili”, ha aggiunto. “Gode di un ampio sostegno nel Golfo. Ogni Paese con cui ne abbiamo discusso comprende che non solo è molto ragionevole, ma è anche la cosa giusta da fare per il mondo. Credo che l’Iran avvierà un negoziato concreto, significativo e al tempo limitato sulla questione nucleare” ha concluso.

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