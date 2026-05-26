Malta, l’inflazione torna a salire: aumenta il costo della vita

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il costo della vita a Malta continua a crescere. Ad aprile il tasso d’inflazione annuale ha raggiunto il 2,8%, in lieve aumento rispetto al 2,7% registrato a marzo, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica. A trainare l’aumento dei prezzi è stato soprattutto il comparto alimentare, che ha contribuito per 0,85 punti percentuali all’inflazione complessiva.

A incidere maggiormente sono stati i rincari degli ortaggi, mentre mangiare fuori è diventato sensibilmente più costoso: i prezzi di ristoranti e takeaway sono saliti del 5,7% nell’ultimo anno. Anche il settore abitativo ha pesato sui bilanci delle famiglie, contribuendo per 0,46 punti percentuali.

L’inflazione nel comparto casa ha raggiunto il 5,8%, spinta dall’aumento dei costi dei materiali e dei servizi per la manutenzione domestica, mentre gli affitti sono cresciuti del 3,2%.

In rialzo anche trasporti e comunicazioni, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi del trasporto aereo. L’unico calo significativo è stato registrato nel settore abbigliamento e calzature, con prezzi in diminuzione del 4,3%, contribuendo ad attenuare solo in parte la crescita generale. Stabili invece le tariffe di acqua, elettricità e gas.

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(ITALPRESS).