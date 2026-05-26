Fiaip, Segalerba “Il Consiglio nazionale un momento importante di confronto”

ROMA (ITALPRESS) – Da domani a giovedì si svolgerà a Roma il Consiglio nazionale Fiaip presso l’Auditorium Loyola – Centro Congressi della Pontificia Università Gregoriana.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della vita federativa e sindacale della Federazione, chiamata in questa fase ad affrontare importanti passaggi strategici e organizzativi per il futuro della categoria e dell’intero sistema Fiaip. Nel corso dei lavori il presidente Nazionale Fiaip Fabrizio Segalerba presenterà la propria relazione politico-sindacale, affrontando i principali temi oggi al centro del confronto istituzionale e associativo: il rafforzamento della presenza di Fiaip presso Parlamento e Governo, il percorso di riforma della Legge 39/89, le politiche dell’abitare, il Piano Casa, il tema delle locazioni turistiche e dei canoni concordati, oltre al ruolo della Federazione all’interno delle trasformazioni che stanno interessando il mercato immobiliare e il mondo dell’associazionismo professionale. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai rapporti istituzionali e ai tavoli di confronto avviati con stakeholder e rappresentanze del settore, tra cui Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Federcasa, Confedilizia, nell’ottica di consolidare ulteriormente il ruolo di Fiaip quale interlocutore autorevole del sistema casa.

Nel corso del Consiglio nazionale il segretario Marco Bettiol affronterà i temi legati alla riforma dello Statuto federativo, con l’avvio di un percorso di confronto e approfondimento che coinvolgerà progressivamente i territori e gli organi federativi, oltre alle riflessioni relative al comparto dell’amministrazione condominiale e ai servizi dedicati agli associati Fiaip che già operano nel settore. Ampio spazio sarà dedicato agli interventi dei presidenti regionali e provinciali, nella convinzione che il confronto interno e il contributo dei territori rappresentino un elemento essenziale per costruire una Federazione moderna, autorevole e sempre più vicina agli associati. Il Consiglio sarà chiamato a esprimersi su importanti passaggi federativi e societari, tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo, le valutazioni relative alle società controllate e l’avvio di un percorso di riflessione sull’integrazione con i mercati esteri. “Questo Consiglio – dichiara Segalerba – rappresenta un momento importante di confronto, responsabilità e visione. Fiaip è chiamata oggi a interrogarsi sul proprio futuro, sul ruolo che intende svolgere all’interno del sistema immobiliare e sul valore che vuole continuare a rappresentare per gli associati e per la categoria. Abbiamo il dovere di affrontare il cambiamento con coraggio, equilibrio e spirito unitario, rafforzando identità, rappresentanza e capacità di incidere nei processi decisionali che riguardano il mondo della casa e delle professioni immobiliari”.

– foto di repertorio ufficio stampa Fiaip –

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