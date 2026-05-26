L’Aeroporto Internazionale di Malta avvia un progetto da 12,5 milioni per l’energia pulita

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’aeroporto Internazionale di Malta (MIA) ha avviato i lavori per un progetto da 12,5 milioni di euro che consentirà agli aerei in sosta di alimentarsi direttamente dalla rete elettrica nazionale, riducendo le emissioni e la dipendenza dai generatori diesel. L’iniziativa, che dovrebbe essere completata entro il 2028, permetterà di risparmiare circa 1.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Il programma prevede l’installazione di 35 pozzetti di servizio a scomparsa nelle aree di sosta, che forniranno agli aeromobili elettricità, aria compressa, acqua e carburante, eliminando la necessità di utilizzare unità di alimentazione a terra alimentate a diesel. Nelle aree dove non sarà possibile installare tali sistemi, verranno impiegate unità mobili a batteria collegate a un’infrastruttura con 20 punti di ricarica. Il progetto include inoltre un importante potenziamento delle infrastrutture elettriche dell’aeroporto, con cinque nuove sottostazioni a media tensione, due generatori e una rete con una capacità di picco di 7,5 MVA, integrata con la rete nazionale.

La responsabile sostenibilità e analisi di MIA, Justine Baldacchino, ha definito l’investimento parte di una strategia più ampia volta all’introduzione di tecnologie a basse emissioni e all’espansione dell’uso dell’energia solare. L’iniziativa è cofinanziata dall’Unione Europea con un contributo di 5,4 milioni di euro nell’ambito dell’Alternative Fuels Infrastructure Facility, programma che sostiene la decarbonizzazione del settore dei trasporti in Europa.

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(ITALPRESS).