IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto ha espresso delusione per il mancato raggiungimento di un’intesa sul documento finale dell’undicesima Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), svoltasi a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2026 e conclusasi senza consenso. Secondo un comunicato del Ministero degli Affari Esteri egiziano, il Cairo ha sottolineato la perdita di un’importante occasione per riaffermare l’impegno internazionale verso gli obiettivi del Trattato, nonostante gli sforzi dei Paesi partecipanti e della presidenza della conferenza.

L’Egitto ha ribadito la validità delle decisioni delle precedenti conferenze di revisione, in particolare quella relativa alla creazione di una zona libera da armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, adottata nel 1995. Il Cairo ha inoltre riaffermato la centralità del TNP nel sistema di sicurezza internazionale e ha rinnovato l’appello alla sua universalizzazione, oltre alla necessità di progressi concreti verso il disarmo nucleare da parte degli Stati dotati di armi nucleari.

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(ITALPRESS)