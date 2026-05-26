Marocco, in occasione della Giornata dell’Africa il ministro Bourita evidenzia la sua visione per il Continente

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata dell’Africa, il ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha evidenziato i fondamenti della Visione Reale a favore del continente africano, basata su solidarietà, co-sviluppo, integrazione regionale e stabilità. Lo riferisce una nota del ministero marocchino degli Esteri.

Intervenendo durante una cerimonia organizzata a Rabat per celebrare la Giornata dell’Africa, Bourita ha sottolineato che il Marocco considera il continente una priorità strategica della propria politica estera e che la cooperazione marocchina con i Paesi africani si traduce oggi in oltre 1.800 accordi bilaterali firmati in diversi settori. Il ministro ha inoltre ricordato che circa 60 mila studenti africani proseguono la loro formazione superiore in Marocco nel quadro della cooperazione accademica volta a rafforzare il capitale umano africano e la cooperazione Sud-Sud. Affrontando le questioni legate alla sicurezza, Bourita ha sottolineato che il Marocco rappresenta anche un attore di primo piano per la sicurezza in Africa, in particolare attraverso la sua partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nel continente. Ha inoltre insistito sull’impegno costante del Regno a favore dell’integrità territoriale degli Stati africani e della stabilità del continente.

Secondo il ministro, il Marocco considera la stabilità in Africa la chiave dello sviluppo e ritiene che essa debba fondarsi sul partenariato, la cooperazione e la fiducia reciproca. Bourita ha aggiunto che la stabilità del continente passa anche attraverso la lotta contro i movimenti separatisti, il terrorismo e le reti della criminalità organizzata transnazionale. Sul piano politico, Bourita ha ribadito che l’iniziativa marocchina d’autonomia per il Sahara gode del sostegno di quasi due terzi dei Paesi africani, definendo questo appoggio un forte sostegno alla proposta del Regno. Il capo della diplomazia marocchina ha sottolineato che la recente Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fornisce risposte chiare, “lontano da ogni interpretazione”, sui parametri della soluzione della controversia relativa al Sahara marocchino, sulle parti coinvolte nel processo politico e sulle modalità di regolamento della questione. Secondo Bourita, il crescente sostegno internazionale all’iniziativa marocchina d’autonomia conferma la credibilità della soluzione proposta dal Regno sotto la sua sovranità. Il ministro ha infine ricordato l’impegno del Marocco a favore dello sviluppo del continente e richiamato le principali iniziative strategiche lanciate dal Regno per l’Africa, tra cui il Gasdotto Nigeria-Marocco, l’Iniziativa Atlantica africana e diversi progetti di integrazione economica e logistica destinati a rafforzare la connettività, la sicurezza energetica e lo sviluppo condiviso del continente.

– foto IPA Agency –

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