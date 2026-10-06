ONU: Consiglio dei diritti umani adotta risoluzione proposta dalla Cina sull’accessibilità per tutti

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la 63esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) ha adottato per consenso il progetto di risoluzione intitolato “Promuovere l’accessibilità per il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutti”, proposto dalla Cina a nome di 47 Paesi.

Jia Guide, rappresentante permanente della Cina presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e le altre organizzazioni internazionali in Svizzera, ha affermato, nel suo intervento introduttivo, che la creazione di un ambiente accessibile fornisce importanti garanzie affinché persone appartenenti a tutti i gruppi possano partecipare alla vita sociale in condizioni di parità e in modo agevole e godere pienamente dei propri diritti umani.

Il progetto di risoluzione mira a promuovere l’accessibilità e un ambiente a misura di tutte le età in un contesto di invecchiamento della popolazione. Si concentra inoltre sulle opportunità e sulle sfide derivanti dalle tecnologie emergenti, compresa l’intelligenza artificiale, e invita tutti i Paesi a dare priorità all’innovazione, all’inclusività, all’apertura, all’equità, alla sicurezza e alla protezione nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie digitali emergenti, al fine di migliorare l’accessibilità alle informazioni e alle comunicazioni, ha affermato Jia.

I rappresentanti di Cuba ed Egitto, tra gli altri, sono intervenuti a sostegno della risoluzione, elogiando la Cina per aver promosso attivamente il concetto di “accessibilità per tutti” e per aver portato avanti la causa dell’accessibilità.

A loro avviso, la risoluzione invita a fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo e a promuovere la cooperazione internazionale nei settori pertinenti, in linea con le esigenze di tali Paesi.

Nel 2024, l’UNHRC ha adottato per la prima volta una risoluzione con lo stesso titolo proposta dalla Cina, segnando la prima risoluzione tematica sull’accessibilità nella storia delle Nazioni Unite.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)