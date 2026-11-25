ROMA (ITALPRESS) – Due militari della Marina libica, il sottufficiale Taher Abdullah Al-Sadiq e il tenente Ali Mohamed Al-Sayed, sono morti per le ferite riportate durante l’attacco alla base navale di Bengasi, nell’est del Paese.

Secondo quanto dichiarato da Saddam Haftar, vice comandante delle Forze Armate libiche, sul proprio account Facebook ufficiale, i due uomini sono deceduti “durante l’adempimento del dovere nazionale”. Haftar ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie, alla Marina e ai commilitoni, sottolineando che il loro sacrificio rappresenta un impegno a difendere la sovranità e la dignità del Paese.

Ha inoltre ribadito la determinazione a proteggere il territorio e le acque territoriali libiche, respingendo la possibilità che il Paese diventi teatro di conflitti esterni.

-Foto foto da video Canale Telegram Zelenskiy / Official-

(ITALPRESS).