PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da lunedì a ieri, la Cina e gli Stati Uniti hanno tenuto a Pechino la prima riunione del gruppo di lavoro sull’agricoltura nell’ambito del Consiglio per il commercio Cina-USA, come riporta il ministero cinese del Commercio.

Sulla base dell’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, le due parti hanno avuto discussioni franche, approfondite e costruttive su questioni tra cui la regolamentazione dei prodotti agricoli, l’accesso al mercato e il commercio agricolo, ha riferito il ministero.

Entrambe le parti continueranno a rafforzare la comunicazione attraverso il gruppo di lavoro e si adopereranno per affrontare le reciproche preoccupazioni nel settore agricolo, al fine di promuovere uno sviluppo solido, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha concluso il ministero.

(ITALPRESS).