ROMA (ITALPRESS) – “La pace non significa soltanto porre fine al conflitto. Deve anche aiutare l’Ucraina a costruire il futuro per il quale il suo popolo ha combattuto così duramente. Ecco perchè l’Europa guiderà il processo di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina nel dopoguerra. Abbiamo già iniziato a gettare le basi in tal senso”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue.

“Dobbiamo tutti riconoscere che, pur sotto l’immensa pressione della guerra, l’Ucraina ha continuato il suo percorso di riforme – ha sottolineato von der Leyen -. Ha rafforzato le proprie istituzioni e compiuto passi importanti verso il suo futuro europeo. Siamo dunque sulla buona strada per aprire, entro la fine di quest’anno, gli ultimi due blocchi negoziali per l’adesione. Questo è un messaggio chiaro per il popolo ucraino: il nostro destino è unito. Anche il messaggio per la Russia è inequivocabile: l’Europa vuole la pace. Una pace duratura, che tuteli la sovranità dell’Ucraina e offra garanzie per la sua sicurezza a lungo termine. In parole semplici: una pace che offra ai bambini, che finora hanno conosciuto solo la guerra, la possibilità di crescere in libertà”.

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