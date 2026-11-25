ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciata di Romania in Italia, unitamente all’Accademia di Romania in Roma e al Consolato Generale di Romania a Roma, ha celebrato la Festa Nazionale della Romania con un concerto e un ricevimento a Palazzo Barberini a Roma, alla presenza di alti esponenti delle istituzioni italiane, del Corpo diplomatico e consolare, degli ambienti culturali, accademici ed economici, nonché della comunità romena in Italia.

Il concerto eseguito dall’Ensemble Violoncellissimo, sotto la direzione del Maestro Marin Cazacu, ha conferito all’evento una dimensione artistica di particolare rilievo, “valorizzando l’eccellenza interpretativa degli artisti romeni e la profonda affinità culturale che caratterizza le relazioni tra la Romania e l’Italia”, si legge in una nota.

Gli interventi della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e della Sottosegretaria di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Maria Tripodi, in qualità di ospiti d’onore, hanno conferito alla celebrazione della Festa Nazionale della Romania un particolare significato politico.

I messaggi dei due esponenti del Governo italiano hanno riaffermato la solidità delle relazioni bilaterali, la fiducia reciproca e il carattere privilegiato dell’amicizia italo-romena. Nel suo intervento, l’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha evidenziato il grado di maturità politica e istituzionale raggiunto dalle relazioni tra i due Paesi, sottolineando l’importanza del Partenariato Strategico Consolidato, della cooperazione in seno all’Unione europea e alla NATO, del costante sostegno dell’Italia all’adesione della Romania all’OCSE, nonché il dinamismo delle relazioni economiche bilaterali, rispecchiato dal volume annuo degli scambi commerciali pari a circa 20 miliardi di euro.

Un posto distinto nell’intervento dell’Ambasciatrice romena ha occupato il bilancio dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, inaugurato un anno fa sul palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Romania, Nicu?or Dan, e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Le oltre cinquanta iniziative svoltesi nelle principali città italiane nel corso di quest’anno confermano la portata di un progetto senza precedenti nella storia delle relazioni culturali bilaterali.

La celebrazione della Festa Nazionale ha costituito anche l’occasione per riaffermare l’importanza dei legami umani tra la Romania e l’Italia e il contributo della comunità romena al consolidamento dei rapporti tra i due Paesi.

L’Ambasciata di Romania in Italia rivolge “un sentito ringraziamento al Ministero della Cultura e al Ministero degli Affari Esteri della Romania, al Maestro Marin Cazacu e ai musicisti dell’Ensemble Violoncellissimo, al Centro Nazionale d’Arte Tinerimea Româna, al Direttore Thomas Clement Salomon, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Barberini Corsini e al loro team per l’ospitalità, nonché a Nino Graziano Luca per la brillante conduzione. Un ringraziamento è rivolto, inoltre, ai partner che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento: Cantina Jidvei, Banca Transilvania e Senneville”.

-Foto ufficio stampa Consolato Romania-

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