ROMA (ITALPRESS) – Lo schieramento guidato dal premier israeliano incaricato Gadi Eisenkot punterebbe a far giurare un nuovo governo mercoledì 2 dicembre. Lo riporta l’emittente Channel 12, secondo cui il leader del partito Yashar auspica di siglare accordi nei prossimi giorni con Together del deputato Naftali Bennett e con il partito I Democratici di Yair Golan.

Intanto, Yashar e Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman hanno firmato un accordo di coalizione e, secondo Channel 12, il partito di Liberman otterrà il ministero della Difesa e il ministero per l’Immigrazione e l’Integrazione.

Questa mattina, Liberman ha dichiarato che i negoziati con il partito ultra-ortodosso Utj stanno procedendo “molto bene” e che si formerà un “governo a maggioranza ebraica”. “Entro la prossima settimana potremo presentare un governo con una chiara maggioranza ebraica. Non ricordo nemmeno quale ministro dovrei diventare. Ieri ci sono stati colloqui con gli ultra-ortodossi fino alle prime ore del mattino e si stanno facendo ottimi progressi”, ha affermato.

Ieri, il partito di Golan ha annunciato la sospensione delle trattative di coalizione con Yashar, a causa dei colloqui in corso tra il partito di Eisenkot e la fazione Likud del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu.

“Alla luce dei progressi nei contatti per formare un governo di unità nazionale con Netanyahu, degli accordi raggiunti con il Likud per istituire una commissione condivisa sulla riforma del sistema giudiziario e, parallelamente, dello stallo nei negoziati per formare un governo di cambiamento, il partito Democratici annuncia l’interruzione delle trattative con il partito Yashar”, ha fatto sapere Golan. È previsto che Yashar e il Likud tengano ulteriori negoziati nella giornata di oggi.

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