LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una multa di 200 euro e il divieto di accesso negli stadi per un mese. Queste le sanzioni comminate da un giudice maltese a Marco Amelia. Lo scorso 25 ottobre, l’ex portiere – all’epoca allenatore degli Hamrun Spartans – era stato espulso nel corso del secondo tempo della gara contro il Valletta.

Amelia aveva seguito il resto della gara in tribuna Vip dove, secondo la polizia, si sarebbe reso colpevole di comportamento offensivo e turbamento dell’ordine pubblico ma solo la seconda accusa è stata convalidata mentre non sono state riscontrate prove che l’ex portiere abbia provocato i tifosi avversari.

Amelia, che si è separato dagli Spartans lo scorso 13 novembre, per quell’espulsione era stato anche sospeso per due mesi dalla Federcalcio maltese, squalifica poi cancellata in appello.

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(ITALPRESS).