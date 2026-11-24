LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alcuni estratti del diario personale di Papa Francesco, pubblicati recentemente dal Vaticano, rivelano che il Pontefice argentino, scomparso nell’aprile 2025, attraversò una profonda crisi spirituale durata quasi due anni, anche durante la sua visita apostolica a Malta nell’aprile 2022.

Il diario privato di Papa Francesco raccoglie riflessioni personali annotate nella sua agenda tra il 1992 e il 2024. Il volume è stato curato dal cardinale Víctor Manuel Fernßndez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e amico di lunga data del Pontefice, suo connazionale.

La crisi ebbe inizio all’inizio del 2021, quando Francesco era alle prese con forti dolori fisici che lo portarono a sottoporsi a un intervento chirurgico nel luglio dello stesso anno. Quel periodo coincise anche con le tensioni all’interno del Vaticano legate a una vasta inchiesta finanziaria, conclusasi con diverse condanne di alto profilo, tra cui quella del cardinale Angelo Becciu nel 2023.

Stando a quanto emerge dal diario, le difficoltà spirituali di Francesco erano strettamente legate alle responsabilità connesse al suo ruolo di guida della Chiesa cattolica e alla tentazione di esercitare il potere senza limiti.

Il Pontefice, il cui pontificato è stato ampiamente caratterizzato dall’impegno per le riforme, aveva già riconosciuto in passato la propria tendenza a esercitare l’autorità in modo autoritario.

Dai suoi scritti personali emerge inoltre la percezione di un’intensa battaglia spirituale. In un’annotazione del 2016, Francesco scriveva: “Se il diavolo attacca in modo così palese, è perché gli resta poco tempo e vuole assicurarsi la sua preda”.

Durante la crisi, il Papa raccontò di trovarsi ad affrontare quelli che definiva “attacchi decisivi da parte delle forze del male”.

La difficile prova spirituale proseguì per tutto il 2022, anche durante il viaggio apostolico a Malta nell’aprile di quell’anno.

Durante la sua visita di due giorni a Malta, Papa Francesco ha lanciato un forte messaggio sull’importanza di preservare e rinnovare la fede, mettendo in guardia dalla crescente crisi della pratica religiosa, soprattutto nel periodo successivo alla pandemia, e dalla sempre maggiore indifferenza di molti giovani nei confronti di Dio. Il Pontefice ha sottolineato che queste difficoltà non devono essere minimizzate, invitando i fedeli a fare in modo che le tradizioni religiose non si trasformino in semplici retaggi del passato, ma continuino a rappresentare un’espressione di fede viva e aperta, capace di diffondere la gioia del Vangelo.

Solo nel dicembre 2022 Francesco ritenne di aver superato la crisi, affidandosi completamente a Dio.

Il cardinale Fernßndez ha spiegato che il diario evita generalmente riferimenti a persone terze, con una significativa eccezione relativa al successore di Francesco, Papa Leone XIV, all’epoca cardinale Robert Prevost.

Francesco lo descrisse come “un grande pastore, un missionario generoso e un uomo irreprensibile”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).