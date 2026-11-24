ROMA (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto oggi al Cairo il vicepresidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, accompagnato da una delegazione ufficiale. All’incontro ha partecipato il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Mohamed El-Shennawy, precisando che al-Sisi ha sottolineato l’importanza di rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, per promuovere lo sviluppo e la prosperità dei due Paesi. Il presidente ha inoltre richiamato i risultati della prima sessione della Commissione mista bilaterale, svoltasi a El Alamein nell’ottobre 2026 a margine del vertice di metà anno dell’Unione africana, auspicando l’attuazione degli accordi e dei memorandum d’intesa già sottoscritti.

Da parte sua, il vicepresidente equatoguineano ha ribadito la volontà del suo Paese di ampliare la cooperazione con l’Egitto, esprimendo apprezzamento per il contributo delle imprese egiziane ai principali progetti di sviluppo in Guinea Equatoriale. Tra i settori prioritari figurano la pianificazione urbana, l’edilizia abitativa, l’aviazione civile, l’energia e lo scambio di competenze. Nguema Obiang Mangue ha inoltre consegnato ad al-Sisi un messaggio del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sul rafforzamento della collaborazione bilaterale. I colloqui hanno affrontato alcune questioni regionali africane. Al-Sisi ha ribadito la necessità di promuovere pace e stabilità nel continente e di risolvere le crisi attraverso mezzi pacifici, nel rispetto della sovranità degli Stati, della loro integrità territoriale e delle istituzioni nazionali.

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