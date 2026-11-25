di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una campana per la libertà delle donne dalla violenza, nel cuore della finanza mondiale. È il messaggio lanciato martedì dal New York Stock Exchange, dove Chiara Tilesi, produttrice cinematografica italiana e fondatrice di We Do It Together, è stata invitata a suonare la tradizionale campana di chiusura delle contrattazioni di Wall Street, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra ogni 25 novembre.

L’occasione è stata anche quella di celebrare i primi dieci anni di We Do It Together, l’organizzazione internazionale non profit nata a Los Angeles per promuovere attraverso il cinema, l’arte e i media una diversa rappresentazione della donna nella società.

A precedere la cerimonia della campana è stato un dibattito dedicato alla violenza di genere e all’indipendenza economica come condizione fondamentale per la libertà delle donne. Moderato da Stefania Spatti, corrispondente dagli Stati Uniti di Class CNBC, l’incontro ha visto la partecipazione di Chiara Tilesi, Tara Dziedzic, responsabile delle quotazioni statunitensi del New York Stock Exchange, e Mitushi Das, Senior Advisor per il coordinamento e referente per le donne nel sistema delle Nazioni Unite.

Ad aprire i lavori è stato il console generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, mentre le conclusioni sono state affidate all’ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite. “Portare questo tema qua, nel tempio dell’imprenditoria, del capitalismo americano, del mondo finanziario, credo abbia un alto valore simbolico”, sottolinea Marrapodi all’Italpress.

A margine dell’evento Italpress ha intervistato Chiara Tilesi, Tara Dziedzic, l’ambasciatore Marrapodi e Marla Maples, ex moglie del presidente americano Donald Trump, oggi impegnata in iniziative filantropiche attraverso la fondazione che porta il suo nome. Amica di Chiara Tilesi da 25 anni, Maples collabora con la produttrice italiana nella promozione di iniziative di carattere sociale.

Le celebrazioni proseguiranno mercoledì sera, a partire dalle 20, a Times Square, dove i grandi schermi luminosi ospiteranno la campagna internazionale “I AM”, ideata da Tilesi. I volti di una quarantina di donne di fama internazionale, tra cui Helen Mirren, Sharon Stone, Marisa Tomei, Dionne Warwick, Diane Warren e le italiane Laura Pausini, Gianna Nannini, Samantha Cristoforetti e Bebe Vio, saranno accompagnati da una parola scelta da ciascuna di loro per esprimere la propria identità.

Da Wall Street a Times Square, dunque, due dei luoghi più iconici di New York diventano il palcoscenico di una battaglia culturale: cambiare il modo in cui le donne vengono rappresentate per cambiare il modo in cui vengono trattate.

Tra i risultati più significativi raggiunti in questi dieci anni da We Do It Together figura il film Tell It Like a Woman, che nel 2023 ha ottenuto una candidatura all’Oscar per la migliore canzone originale, Applause, composta da Diane Warren.

-Foto screenshot video xo9/Italpress-

(ITALPRESS).