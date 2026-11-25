JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la China Manned Space Agency (CMSA) ha annunciato che il lancio della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-24 è stato “un completo successo”.

La navicella, a bordo di un razzo vettore Long March-2F, è decollata alle 8:18 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, portando gli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi e l’astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali verso la stazione spaziale cinese Tiangong in orbita, secondo la CMSA.

Circa 10 minuti dopo il lancio, la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell’orbita prestabilita, ha riferito la CMSA, aggiungendo che gli astronauti sono in buone condizioni di salute.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)