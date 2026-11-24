PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I Giochi olimpici giovanili invernali del 2028 si svolgeranno dal 21 al 29 gennaio nel nord Italia. Lo hanno annunciato ieri il Comitato olimpico internazionale e gli organizzatori locali.

La quinta edizione dei giochi si terrà nelle Dolomiti e in Valtellina e sarà ufficialmente denominata “Dolomiti Valtellina 2028”. È prevista la partecipazione di circa 1.600 atleti.

I giochi faranno ampio uso delle infrastrutture esistenti, con circa il 70% delle sedi di gara già utilizzate durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Anche le restanti sedi sono impianti già esistenti, alcuni dei quali sono in fase di ristrutturazione o ampliamento in vista del 2028.

“Dakar 2026 ci ha ricordato l’energia, l’emozione e le possibilità che i Giochi olimpici giovanili possono creare”, ha dichiarato Martin Fourcade, presidente della commissione di coordinamento del CIO per Dolomiti Valtellina 2028.

“Il 21 gennaio 2028, quello stesso spirito arriverà a Dolomiti Valtellina, dove una nuova generazione di giovani atleti degli sport invernali avrà la possibilità di salire sul palcoscenico dei Giochi olimpici giovanili e iniziare a scrivere la propria storia”.

Manuela Di Centa, presidente del comitato organizzatore, ha dichiarato che i giochi offriranno ai giovani atleti un’esperienza che va oltre la competizione sportiva.

“Dal 21 al 29 gennaio 2028 li attende un’esperienza che va oltre la competizione: un’opportunità per incarnare i valori olimpici universali di eccellenza, rispetto e amicizia, gareggiando e crescendo al fianco di coetanei provenienti da tutto il mondo in un ambiente inclusivo”, ha dichiarato.

(ITALPRESS).