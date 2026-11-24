PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio oggi ha dichiarato che il Paese tutelerà con determinazione i diritti e gli interessi legittimi delle industrie cinesi interessate, a seguito del piano dell’Unione europea (UE) di imporre misure provvisorie di salvaguardia sui veicoli ibridi.

Un portavoce del ministero ha rilasciato le dichiarazioni commentando la decisione preliminare dell’UE nella sua indagine globale di salvaguardia sui veicoli ibridi e il piano di imporre tali misure provvisorie a partire dal primo dicembre.

L’UE ha avviato l’indagine sui veicoli ibridi importati il 30 ottobre e ha deciso di adottare misure provvisorie di salvaguardia in meno di un mese, ha osservato il portavoce, affermando che la Cina seguirà da vicino gli sviluppi dell’indagine dell’Unione europea e si riserverà tutti i diritti, compreso quello di ricorrere alla risoluzione delle controversie e di chiedere compensazioni commerciali nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Prima dell’indagine dell’UE, le due parti avevano condotto consultazioni preliminari all’avvio nell’ambito del meccanismo di consultazione sul commercio e sugli investimenti Cina-UE, seguendo i principi del rispetto reciproco e della consultazione paritaria, e avevano raggiunto un’intesa lecita, conforme alle norme, pragmatica ed equilibrata sul commercio dei veicoli ibridi, secondo il portavoce.

La Cina auspica che la parte europea rispetti scrupolosamente l’intesa raggiunta tra le due parti, segua rigorosamente le norme dell’OMC, attui pienamente il principio di non discriminazione e conduca l’indagine in questione in modo equo e giusto, ha dichiarato il portavoce.

Il portavoce ha ribadito che il protezionismo non porta da nessuna parte, mentre la cooperazione aperta rappresenta la strada giusta da seguire.

Poiché l’industria automobilistica globale si trova in una fase cruciale della transizione verde, la cooperazione aperta è una tendenza inevitabile, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che le industrie automobilistiche di Cina ed Europa hanno punti di forza complementari e sono profondamente integrate, e che approfondire la cooperazione serve gli interessi comuni di entrambe le parti.

La Cina auspica che la parte europea lavori nella stessa direzione insieme alla Cina, garantendo un contesto stabile, prevedibile e sostenibile per il commercio e gli investimenti delle industrie di entrambe le parti e promuovendo lo sviluppo stabile, equilibrato e sano delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, ha dichiarato il portavoce.

(ITALPRESS).