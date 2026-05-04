Cina: vacanze per la Festa del Lavoro tra turismo e tempo libero (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 3 maggio 2026, mostra delle persone in visita nell’area panoramica di Huangshizhai a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello Hunan. In tutta la Cina, la popolazione è uscita per godersi a pieno il tempo libero durante le vacanze in corso per la Festa del Lavoro.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]