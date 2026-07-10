Cina: nel primo semestre 2026 record di 369 mln di viaggi transfrontalieri

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Nel primo semestre del 2026 le autorità cinesi preposte al controllo delle frontiere hanno gestito la cifra record di 369 milioni di attraversamenti in entrata e in uscita, con un aumento del 10,8% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Gli ingressi senza visto da parte di cittadini stranieri sono aumentati del 30,6% su base annua, superando quota 17,8 milioni e rappresentando il 77,7% di tutti gli arrivi di stranieri, ha riferito l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione nel corso di un briefing con la stampa.

Durante il periodo, i cittadini della Cina continentale hanno effettuato 176 milioni di viaggi transfrontalieri, mentre quelli di Hong Kong, Macao e Taiwan ne hanno compiuti 147 milioni, con incrementi rispettivamente del 10,7% e dell’8,1% su base annua.

I cittadini stranieri hanno effettuato oltre 45,9 milioni di viaggi, con un aumento del 20,6%, ha precisato l’amministrazione.

La Cina offre attualmente l’ingresso unilaterale senza visto ai cittadini di 50 Paesi. Nel frattempo, i cittadini di 55 Paesi possono ora usufruire del programma di transito senza visto di 240 ore per entrare in Cina attraverso 65 valichi designati.

-Foto Xinhua-

(XINHUA).