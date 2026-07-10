Cina: a Pechino la mostra di fantascienza sul “Progetto Nantianmen” (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino visita la mostra dedicata al “Progetto Nantianmen” a Pechino, capitale della Cina, il 9 luglio 2026. La mostra è stata aperta al pubblico mercoledì. Il “Progetto Nantianmen” costituisce una proprietà intellettuale cinese nell’ambito della fantascienza aerospaziale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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