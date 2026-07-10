Tunisia, il Parlamento approva il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030

TUNISI (TUNISIA)(ITALPRESS) – Il Parlamento tunisino ha approvato il Piano di sviluppo 2026-2030, il primo elaborato secondo la filosofia della nuova Costituzione tunisina e basato su un approccio partecipativo che coinvolge i diversi livelli territoriali, da quello locale a quello nazionale.

Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (ARP), Ibrahim Bouderbala, ha definito l’approvazione del piano un “traguardo nazionale” e l’avvio di una nuova fase nel percorso di sviluppo del Paese, fondata sui principi della giustizia sociale, dell’equità tra le regioni e della centralità del cittadino nel processo economico e sociale.

Bouderbala ha evidenziato che i dibattiti parlamentari hanno contribuito ad approfondire i diversi aspetti del piano, sottolineando la necessità di politiche pubbliche integrate e di una particolare attenzione ai settori strategici, tra cui sicurezza alimentare, idrica ed energetica, istruzione, sanità, infrastrutture e investimenti.

Il presidente del Parlamento ha inoltre ribadito che l’Assemblea continuerà a esercitare il proprio ruolo legislativo e di controllo, seguendo l’attuazione dei programmi e dei progetti previsti dal Piano di sviluppo, in particolare attraverso l’esame della legge finanziaria e del bilancio economico per il 2027.

Secondo Bouderbala, il nuovo piano rappresenta una visione globale per ridurre gli squilibri regionali, creare ricchezza e garantire una distribuzione più equa delle risorse, rafforzando al contempo la sovranità nazionale e l’utilizzo ottimale delle potenzialità del Paese.

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