Trionfo a New York per la Nave Amerigo Vespucci, ora diretta a Boston

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Grande successo per la Nave Amerigo Vespucci a New York, la tappa più importante del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.

Secondo quanto precisa un comunicato, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A., che si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti ed è sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità. Sostengono il progetto Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026: ITA – Italian Trade Agency, Fiera di Verona-Vinitaly e Enel. La Nave più bella del mondo, come la definirono gli americani stessi nel 1962, è stata la più apprezzata e amata dai milioni di persone che a Manhattan hanno assistito alla grande parata del 4 luglio, Sail4th250 – International Naval Review, sul fiume Hudson che ha coinvolto oltre cinquanta ‘tall ship’, grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo che hanno risalito il fiume dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà.

I grandi media americani dalla ABC e la NBC, imbarcate a bordo durante la parata, al New York Times e moltissimi altri, hanno raccontato il fascino e la storia di Nave Amerigo Vespucci che ha conquistato il pubblico con migliaia di citazioni sui social e migliaia di persone salite a bordo nel corso dell’ormeggio al Pier 86, il molo che ospita l’Intrepid Sea, Air & Space Museum. Nei giorni di sosta a New York, Nave Amerigo Vespucci è stata protagonista di un ricco programma di eventi istituzionali e appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze italiane, che ne hanno ulteriormente rafforzato il ruolo di piattaforma diplomatica, culturale ed economica per l’Italia nel mondo: dalla celebrazione dell’eccellenza italiana nel mondo con la presentazione della prossima edizione di Vinitaly.USA allo sport internazionale, con la presenza su Nave Vespucci del trofeo dell’America’s Cup, arrivato dalla Nuova Zelanda e protagonista dell’appuntamento ‘Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York’, dedicato a uno degli eventi sportivi internazionali più attesi che si terrà in Italia il prossimo anno, simbolo mondiale della grande vela. A bordo si sono tenuti anche: l’evento organizzato dalla città di Genova; la conferenza della Fondazione Francesca Rava e il Vertice dei Capi di Polizia delle Nazioni Unite (United Nations Chiefs of Police Summit).

Nei giorni di sosta a New York sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci: il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago – su delega del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America Marco Peronaci, il Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite Ambasciatore Giorgio Marrapodi, il Console Generale a New York Giuseppe Pastorelli, la Sindaca di Genova Silvia Salis, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli. Sono stati presenti inoltre: il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli, il Presidente di ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas e il Presidente di Veronafiere e di Vinitaly Federico Bricolo.

“Il Vespucci non è soltanto la nave più bella del mondo ma anche il volto dell’Italia migliore, delle eccellenze e dei valori che da sempre contraddistinguono la nostra Nazione. La presenza del veliero a New York, nel 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, rende omaggio a un’amicizia storica e simboleggia il ruolo dell’Italia come ponte di dialogo, cultura e cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago – presente a New York su delega del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

“L’incontro tra il trofeo dell’America’s Cup e Nave Amerigo Vespucci ha rappresentato il dialogo ideale tra due simboli straordinari che condividono una stessa visione: il mare come luogo di formazione, innovazione, competizione e cooperazione internazionale. Da un lato, la Nave Scuola della Marina Militare, la più bella del mondo, ambasciatrice dell’Italia nei cinque Continenti e custode di una tradizione che ha formato generazioni di uomini e donne di ogni ordine e grado della Marina Militare italiana, simbolo dell’Italia che si muove; dall’altro, il trofeo più antico e prestigioso della vela mondiale, che da 175 anni racconta sfide di eccellenza, promuovendo i valori dello sport, della tecnologia e della cultura del mare. Essere stati a bordo in questa occasione riafferma l’impegno del Governo e dell’Italia nel promuovere lo sport come strumento di dialogo tra i popoli, crescita culturale e diplomazia e, attraverso il mare, parlare un linguaggio universale, capace di unire tradizione e innovazione, formazione e futuro” ha commentato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“La presenza di nave Amerigo Vespucci a New York, nel quadro delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America e della Sail4th 250 Parade of Tall Ships, ha assunto un significato particolarmente profondo, confermando il proprio ruolo di ambasciatore dell’Italia, della Marina Militare e della nostra cultura marittima nel mondo. Questa sosta non solo ha rappresentato una tappa della campagna addestrativa, ma si inserisce in un cammino collettivo costruito con dedizione, competenza e senso di appartenenza. Il prestigio che accompagna nave Vespucci nasce dal lavoro quotidiano del suo equipaggio: donne e uomini che, attraverso professionalità, disciplina e spirito di servizio, trasformano le capacità individuali in una forza comune. È questa coesione a rendere la Marina Militare, e in senso più ampio la Difesa, capaci di affrontare sfide complesse, in mare e sulla scena internazionale. In particolare per gli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale, navigare a bordo del Vespucci e vivere una sosta di tale rilevanza costituisce un momento formativo di straordinario valore. È un’esperienza che unisce arte marinaresca, responsabilità personale e apertura alla dimensione internazionale della professione navale, contribuendo a formare i futuri ufficiali della Marina. Nave Vespucci, il suo equipaggio, lasciano New York rafforzando un messaggio che appartiene alla storia e al futuro della Marina Militare: il mare è spazio di incontro, libertà, sicurezza e cooperazione” ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

“La tappa newyorkese del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è stata, ancora una volta, un’occasione unica che ha confermato la capacità di Nave Amerigo Vespucci di essere un eccezionale strumento di promozione dell’Italia e delle sue eccellenze nel mondo. Le straordinarie attestazioni di affetto ricevute in questi giorni appartengono all’Italia tutta: sono un riconoscimento al valore del nostro Paese e ci incoraggiano a continuare a promuovere iniziative sempre più ambiziose e capaci di raccontarne l’identità in tutto il mondo”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli.

Dopo le celebrazioni newyorkesi, Nave Vespucci sta facendo rotta verso Boston dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston e poi proseguirà per il Canada dove sarà protagonista del Rendez vous naval de Québec, prestigioso raduno internazionale di navi ospitato dal porto di Québec City dal 23 al 26 luglio 2026 e, dal 29 luglio al 3 agosto, prima di una nuova attraversata oceanica, farà tappa a Montreal. Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari, a Taranto, a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste (la 58ª edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026) e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, per la prima volta a Trieste.

– Foto Ufficio Stampa Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 –

(ITALPRESS).