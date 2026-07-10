Tajani “I colloqui tra Israele e Libano si faranno a Roma, le parti sceglieranno la data”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

ROMA (ITALPRESS) – I colloqui tra Israele e Libano “si faranno a Roma. Se prima vogliono fare la missione di Aoun negli gli Stati Uniti per noi va bene. Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione “Amici dei Balcani”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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