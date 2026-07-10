Tajani “I colloqui tra Israele e Libano si faranno a Roma, le parti sceglieranno la data”

ROMA (ITALPRESS) – I colloqui tra Israele e Libano “si faranno a Roma. Se prima vogliono fare la missione di Aoun negli gli Stati Uniti per noi va bene. Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione “Amici dei Balcani”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).