Tajani “I colloqui tra Israele e Libano si faranno a Roma, le parti sceglieranno la data”

ROMA (ITALPRESS) – I colloqui tra Israele e Libano “si faranno a Roma. Se prima vogliono fare la missione di Aoun negli gli Stati Uniti per noi va bene. Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione “Amici dei Balcani”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]