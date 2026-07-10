Allarme incendi in Algeria, 13 quelli ancora attivi in diverse province

ROMA (ITALPRESS) – Sono 13 gli incendi ancora attivi in Algeria su un totale di 22 roghi boschivi e di vegetazione registrati alle 17.00 di oggi, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile algerina attraverso la sua pagina ufficiale.

Le operazioni di spegnimento sono in corso nelle province di Guelma, Bejaia, Tizi Ouzou, Skikda, Costantina e Mila, con il coinvolgimento di squadre di terra e mezzi aerei, tra cui velivoli antincendio AT-802 e un Beriev Be-200 impiegati nelle aree maggiormente interessate.

La Protezione civile ha inoltre riferito che tre incendi sono stati posti sotto controllo e restano in fase di sorveglianza, mentre sei roghi sono stati completamente estinti, tra cui quelli registrati nelle province di Tlemcen e Khenchela, oltre ad alcuni focolai nelle province di Bejaia e Tizi Ouzou.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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