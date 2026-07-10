Cos’è El Nino e perché influenza il clima in tutto il mondo

L’El Nino è uno dei fenomeni climatici più studiati dagli scienziati perché ha la capacità di modificare le condizioni meteorologiche su scala globale. Pur avendo origine nell’Oceano Pacifico tropicale, i suoi effetti possono estendersi a migliaia di chilometri di distanza, influenzando precipitazioni, temperature, raccolti agricoli, disponibilità di acqua e perfino l’attività degli uragani. Il fenomeno fa parte di un ciclo naturale noto come ENSO (El Nino Southern Oscillation), che alterna fasi calde, rappresentate da El Nino, e fasi fredde, identificate con La Nina.

Comprendere il funzionamento di questo meccanismo permette di interpretare meglio alcune anomalie climatiche osservate in diverse regioni del pianeta e di migliorare la capacità di previsione degli eventi meteorologici estremi.

Che cos’è El Nino

L’El Nino consiste in un anomalo riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale. Il nome, che in spagnolo significa “il Bambino”, fu attribuito dai pescatori del Perù perché il fenomeno tendeva a manifestarsi nel periodo natalizio, in riferimento alla nascita di Gesù.

In condizioni normali, gli alisei soffiano da est verso ovest, accumulando le acque più calde nei pressi dell’Indonesia e dell’Australia. Questo movimento favorisce la risalita di acque profonde e fredde lungo le coste del Sud America, un processo chiamato upwelling, fondamentale per la ricchezza della pesca in quelle aree.

Durante un episodio di El Nino, gli alisei si indeboliscono o cambiano intensità. Di conseguenza, le acque calde si spostano verso est, riducendo l’upwelling e modificando profondamente la distribuzione del calore nell’atmosfera. Proprio questo cambiamento altera la circolazione atmosferica e dà origine a effetti che possono interessare continenti molto lontani tra loro.

Perché modifica il clima globale

L’atmosfera e gli oceani costituiscono un sistema strettamente collegato. Una variazione della temperatura superficiale del mare nel Pacifico tropicale è sufficiente per modificare la posizione delle grandi correnti atmosferiche che regolano il clima terrestre.

Il fenomeno produce quelli che gli esperti definiscono teleconnessioni climatiche, cioè relazioni tra eventi che si verificano in regioni molto distanti. Un’anomalia presente nell’Oceano Pacifico può quindi tradursi in cambiamenti delle precipitazioni in Sud America, siccità in Australia, inverni differenti in Nord America oppure variazioni delle piogge in alcune aree dell’Africa.

Anche il numero e l’intensità degli uragani nell’Atlantico possono diminuire durante una fase di El Nino, mentre nel Pacifico orientale si osserva spesso un’attività ciclonica più intensa. La distribuzione delle temperature globali può inoltre aumentare temporaneamente, contribuendo al raggiungimento di nuovi record di caldo.

Gli effetti nelle diverse aree del pianeta

Le conseguenze di El Nino non sono identiche ovunque e dipendono dall’intensità del fenomeno e dalle condizioni climatiche locali. Lungo le coste del Perù e dell’Ecuador si registrano frequentemente piogge abbondanti e inondazioni, mentre Australia e Indonesia possono andare incontro a lunghi periodi di siccità, con un aumento del rischio di incendi boschivi.

In alcune regioni dell’Africa orientale si osservano precipitazioni superiori alla media, mentre nell’Africa meridionale possono prevalere condizioni più secche. Negli Stati Uniti meridionali gli inverni risultano spesso più umidi, mentre il Canada e gli Stati Uniti settentrionali tendono a sperimentare temperature più elevate rispetto alla media stagionale.

Anche l’agricoltura risente di questi cambiamenti. Coltivazioni di cereali, caffè, cacao e riso possono subire riduzioni della produttività a causa di eventi estremi, con ripercussioni sui prezzi alimentari e sulla sicurezza alimentare di numerosi Paesi.

El Nino, cambiamento climatico e previsioni

Uno dei temi più discussi riguarda il rapporto tra El Nino e cambiamento climatico. Gli scienziati distinguono chiaramente i due fenomeni. El Nino rappresenta una variabilità naturale del sistema climatico terrestre, mentre il riscaldamento globale è dovuto principalmente all’aumento delle concentrazioni di gas serra causato dalle attività umane.

Tuttavia, quando un forte episodio di El Nino coincide con un pianeta già più caldo rispetto al passato, gli effetti possono risultare amplificati. Le temperature medie globali possono raggiungere livelli eccezionalmente elevati e alcuni eventi estremi diventare più probabili.

Per questo motivo organizzazioni internazionali come la World Meteorological Organization e numerosi centri meteorologici monitorano costantemente le condizioni dell’Oceano Pacifico mediante satelliti, boe oceanografiche e modelli climatici sempre più sofisticati. Le previsioni stagionali consentono oggi di individuare con diversi mesi di anticipo la possibile formazione di un episodio di El Nino, offrendo informazioni preziose ai governi, al settore agricolo e alla protezione civile.

Perché conoscere El Nino è sempre più utile

Capire il funzionamento di El Nino significa comprendere meglio il comportamento del clima terrestre e le ragioni di alcune anomalie meteorologiche che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica. Pur essendo un fenomeno naturale, la sua influenza interessa milioni di persone attraverso gli effetti su agricoltura, risorse idriche, produzione energetica, ecosistemi e trasporti.

L’evoluzione delle tecnologie di osservazione e dei modelli climatici ha migliorato sensibilmente la capacità di prevedere questi eventi, permettendo di prepararsi con maggiore anticipo alle possibili conseguenze. In un contesto caratterizzato da temperature globali sempre più elevate, conoscere i meccanismi di El Nino rappresenta uno strumento fondamentale per interpretare le trasformazioni del clima e pianificare strategie di adattamento più efficaci.