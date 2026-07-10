NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La NIAF (National Italian American Foundation) ha ufficialmente chiesto all’amministrazione di New York di rivedere la sua nuova “Mappa delle enclave di immigrati” (Immigrant Enclaves Map), che escludeva diversi storici quartieri italo-americani.

“Le ‘Little Italy’ di New York sono molto più che semplici mete turistiche – scrive il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini, in una lettera al sindaco di New York Zohran Mamdani -. Sono monumenti viventi alla resilienza, alla tenacia e al contributo di milioni di immigrati italiani e italo-americani, la cui influenza è ancora oggi riscontrabile in ogni distretto di New York City. Rimangono importanti luoghi di pellegrinaggio per visitatori provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal resto del mondo, desiderosi di comprendere l’esperienza italo-americana. Pertanto, invitiamo rispettosamente la Sua amministrazione a rivedere la mappa includendo le ‘Little Italy’ della città, così come altre storiche enclave di immigrati che potrebbero essere state trascurate”.

– Foto ufficio stampa NIAF –

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