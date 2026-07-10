“Il Newyorkese” compie due anni, 20 milioni di utenti e un film in arrivo

ROMA (ITALPRESS) – Due anni di attività, 20 milioni di utenti raggiunti e un progetto editoriale che continua ad allargare i propri confini. È questo il bilancio presentato da ilNewyorkese, il magazine degli italiani negli Stati Uniti, in occasione del suo secondo anniversario alla Camera dei Deputati alla presenza dell’onorevole Christian Di Sanzo e dei partner istituzionali, tra cui il direttore generale di Confindustria – RetImpresa Carlo La Rotonda e il presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio. L’evento è stato moderato dalla giornalista Monica Marangoni.

In soli 24 mesi il magazine ha raggiunto 20 milioni di utenti, supera i 2 milioni di lettori mensili, ha pubblicato 30 numeri cartacei distribuiti negli Stati Uniti attraverso catene come Walmart, Barnes & Noble e Rizzoli, e ha generato oltre 50 milioni di interazioni sui social network.

L’occasione è stata anche quella per annunciare tre importanti novità. Sul fronte cinematografico, dopo tre produzioni distribuite su Amazon Prime Video, il prossimo inverno arriverà in streaming “Il Newyorkese – A New York Story”, coprodotto da N41 Studios. Protagonista del film sarà Alice Lussiana Parente e Marco Fanizzi.

“Vogliamo ribaltare un vecchio cliché”, ha spiegato l’editore e produttore Davide Ippolito. “Vorremmo che il pubblico dicesse: “Bello il film, ma altrettanto bello il magazine”. Novità anche per la televisione. The Perfect Pitch, la call dedicata alle startup nata insieme a RetImpresa (Confindustria) e trasformata in una serie televisiva per Mediaset Infinity, tornerà con due nuove stagioni, dopo il successo di oltre 1 milione di visualizzazioni. La prossima edizione sarà ambientata a New York e sarà dedicata ai settori della moda, degli accessori e del fashion tech sostenibile.

Il terzo annuncio riguarda il Reputation Award, il premio promosso da Il Newyorkese, che nella sua prossima edizione sarà ospitato in una delle sedi più prestigiose al mondo: la Carnegie Hall di New York.

Prosegue inoltre l’espansione del canale televisivo digitale del brand, che conta già oltre 100.000 utenti attivi e che nei prossimi mesi sarà arricchito dal lancio di nuove applicazioni. “ilNewyorkese nasce per raccontare una nuova emigrazione fatta di ricercatori, imprenditori e professionisti che costruiscono il proprio futuro negli Stati Uniti senza perdere il legame con l’Italia”, ha dichiarato Davide Ippolito. “Si può vivere New York senza smettere di essere italiani”

– Foto Il Newyorkese –

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