Cina: vacanze per la Festa del Lavoro tra turismo e tempo libero (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano l’antica cittadina di Huangyao, contea di Zhaoping, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 3 maggio 2026. In tutta la Cina, la popolazione è uscita per godersi a pieno il tempo libero durante le vacanze in corso per la Festa del Lavoro.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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