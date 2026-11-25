STRASBURGO (ITALPRESS) – La Commissione Trasporti del Parlamento europeo, riunita a Strasburgo, ha approvato il parere sulla riforma del sistema Ets, introducendo misure a tutela della competitività dell‘economia marittima europea e italiana. Sono stati recepiti gli emendamenti sostenuti dal Gruppo PPE e da Forza Italia che puntavano al contenimento dei costi del trasporto marittimo in Sicilia, Sardegna e nelle isole minori. Lo rende noto il vice capo delegazione FI, Marco Falcone.

“È un risultato significativo – dichiara l’eurodeputato – per le isole e per la continuità territoriale. Recependo le aspettative del comparto, abbiamo infatti ottenuto le attese deroghe agli obblighi di restituzione delle quote di emissione Ets, la “tassa sul carbonio”. Evitiamo così che i costi della transizione, attraverso gli oneri Ets, gravino ulteriormente sui biglietti e sui commerci e quindi su famiglie e imprese”.

“La novità più rilevante – spiega Falcone – è l’introduzione di un criterio legato al PIL regionale. Apriamo infatti la possibilità di derogare agli obblighi Ets per i collegamenti tra la terraferma e le isole situate in regioni NUTS 2 con un reddito pro capite inferiore al 75% della media europea: una previsione che guarda direttamente a Sicilia e Sardegna. Inoltre, per le isole con meno di 200mila abitanti, è prevista una deroga fino al 31 dicembre 2040 per il 100 per cento delle emissioni verificate dei collegamenti effettuati da navi passeggeri, traghetti ro-pax e ro-ro cargo. È un riconoscimento concreto del principio di insularità nelle politiche europee. Un lavoro portato avanti anche grazie all’impegno dei colleghi Flavio Tosi e Letizia Moratti in Commissione”.

Il parere prevede anche deroghe Ets per i servizi di trasporto pubblico verso le isole prive di collegamenti stradali o ferroviari, altro tassello che guarda alle Isole minori. Sul fronte degli investimenti, almeno il 75 per cento dei proventi delle aste Ets dovranno essere destinato alla decarbonizzazione di porti e infrastrutture, mentre almeno il 70 per cento dei proventi derivanti dalle emissioni delle compagnie di navigazione dovrà essere destinato alla riconversione green delle flotte, con particolare attenzione ai collegamenti con isole e regioni periferiche.

“Stiamo mantenendo l’impegno affinché la transizione ecologica tenga conto delle specificità dei territori e delle isole europee, garantendo i collegamenti essenziali. La prossima battaglia nell’interesse di Sicilia e Sardegna sarà sull’Ets per l’aviazione civile: dopo aver sentito le compagnie, lavoriamo per ottenere tutele analoghe a quelle del trasporto marittimo, a salvaguardia di continuità territoriale e diritto alla mobilità”, conclude Falcone.

-Foto ufficio stampa Marco Falcone-

(ITALPRESS).