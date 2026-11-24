ROMA (ITALPRESS) – “Grazie all’azione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche verso il proprio omologo, e all’intensa azione diplomatica della Farnesina e dell’Ambasciata d’Italia a Brazzaville, le autorità congolesi hanno appena dato il via libera alla partenza dei nove minori congolesi adottati da italiani che erano rimasti bloccati nei giorni scorsi e che quindi potranno partire per ricongiungersi alle loro famiglie adottive”. Lo rende noto la Farnesina, che aggiunge: “Si tratta di una decisione che giunge a tutela delle famiglie e del superiore interesse dei minori, raggiunta grazie alla positiva collaborazione con il Governo congolese, cui va il ringraziamento delle autorità italiane”.

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