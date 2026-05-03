Cina: turismo in entrata aumenta grazie alle politiche di esenzione dal visto (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti provenienti da Russia e Messico posano per delle foto su un traghetto passeggeri diretto all’isola di Weizhou da Beihai, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il primo maggio 2026. Il turismo in entrata della Cina registra un boom grazie alle politiche di esenzione dal visto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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