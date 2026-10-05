Cina: trend del “Chinamaxxing” a Chenjiagou, stranieri praticano taijiquan (5)

WENXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli appassionati stranieri di taijiquan praticano l’arte marziale in una scuola dedicata nel villaggio di Chenjiagou, contea di Wenxian, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 3 settembre 2026.

Gli utenti dei social media in Occidente hanno recentemente abbracciato il trend del “Chinamaxxing”, in cui i giovani mostrano interesse per alcuni aspetti della vita quotidiana cinese.

Il taijiquan, una forma di arte marziale tradizionale, è nato a metà del XVII secolo nel villaggio di Chenjiagou. Radicato nella filosofia cinese, nella medicina tradizionale e nelle arti marziali, si è evoluto in un’ampia gamma di stili ed è oggi praticato in oltre 180 Paesi e regioni. Per i visitatori stranieri, Chenjiagou è naturalmente uno dei luoghi migliori per sperimentare il trend del “Chinamaxxing”. Il piccolo villaggio offre un ambiente di vita tranquillo e confortevole, che permette ai visitatori di allontanarsi dai ritmi frenetici della vita cittadina e di immergersi nella cultura tradizionale cinese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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