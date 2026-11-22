XIAPU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti interagiscono con gli artisti nel quartiere storico e culturale di Funing, nella contea di Xiapu, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 21 novembre 2026. Il quartiere storico e culturale di Funing è stato aperto al pubblico ieri.

Il vecchio quartiere è stato sottoposto a un progetto di ristrutturazione avviato dalle autorità locali nel 2025. Combinando il fascino storico con nuove attività commerciali, il quartiere è diventato un altro luogo di riferimento, attirando numerosi visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)