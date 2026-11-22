ZHENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone osservano gli oggetti esposti durante la 14ma Esposizione per gli investimenti e il commercio della Cina centrale a Zhengzhou, nella provincia centrale cinese dell’Henan, il 21 novembre 2026. L’esposizione, dal tema “Costruire tre basi e un polo per accelerare l’ascesa della Cina centrale”, si svolge dal 21 al 23 novembre a Zhengzhou e dispone di una superficie espositiva di 30.000 metri quadrati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)