WENXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Joseph Dauey, un appassionato di taijiquan proveniente dal Regno Unito, pratica l’arte marziale nel villaggio di Chenjiagou, contea di Wenxian, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 26 agosto 2026.

Gli utenti dei social media in Occidente hanno recentemente abbracciato il trend del “Chinamaxxing”, in cui i giovani mostrano interesse per alcuni aspetti della vita quotidiana cinese.

Il taijiquan, una forma di arte marziale tradizionale, è nato a metà del XVII secolo nel villaggio di Chenjiagou. Radicato nella filosofia cinese, nella medicina tradizionale e nelle arti marziali, si è evoluto in un’ampia gamma di stili ed è oggi praticato in oltre 180 Paesi e regioni. Per i visitatori stranieri, Chenjiagou è naturalmente uno dei luoghi migliori per sperimentare il trend del “Chinamaxxing”. Il piccolo villaggio offre un ambiente di vita tranquillo e confortevole, che permette ai visitatori di allontanarsi dai ritmi frenetici della vita cittadina e di immergersi nella cultura tradizionale cinese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).