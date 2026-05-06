Cina: prosegue lavoro nei campi in tutto il Paese (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore estirpa le erbacce in un campo di mais nel sottodistretto di Kainan, città di Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 6 maggio 2026. In tutta la Cina, gli agricoltori sono impegnati col lavoro nei campi all’inizio dell’estate.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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