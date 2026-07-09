Ciclone Harry, dal 10 luglio la manifestazione di interesse per i danni alle strutture aziendali agricole

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sarà operativa dal 10 luglio 2026 la procedura sul portale AGEA/SIAN, per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subìti dalle strutture aziendali agricole a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry, che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026.

“Con l’attivazione della procedura sul portale AGEA le aziende interessate potranno presentare la manifestazione di interesse per i danni alle strutture aziendali”, afferma l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus. “Parallelamente stiamo lavorando, come già condiviso con le associazioni di categoria, per attivare anche gli interventi a favore delle produzioni danneggiate che avverranno, a seguito della deliberazione della Giunta regionale concordata con il ministero dell’Agricoltura, in regime de minimis”.

Possono presentare la manifestazione di interesse le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subìto danni alle strutture ricadenti nei territori individuati dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 aprile 2026 e riportati nel decreto ministeriale del 27 maggio 2026. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale AGEA/SIAN, rivolgendosi al Centro di Assistenza Agricola (CAA) presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 25 luglio 2026. Le imprese interessate dovranno presentarla entro i termini, così da consentire la successiva acquisizione della documentazione necessaria e l’avvio delle verifiche istruttorie per l’accesso agli interventi previsti.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).