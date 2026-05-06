Cina: prosegue il lavoro nei campi in tutto il Paese (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore estirpa le erbacce in un campo di cotone nella cittadina di Changjia, contea di Gaoqing, città di Zibo, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 6 maggio 2026. In tutta la Cina, gli agricoltori sono impegnati nei lavori nei campi all’inizio dell’estate
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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