Cina: prosegue il lavoro nei campi in tutto il Paese (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 6 maggio 2026, mostra un macchinario agricolo mentre raccoglie colza in un campo del villaggio di Mawei, nel sottodistretto di Xiaoweizhai, città di Duyun, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. In tutta la Cina, gli agricoltori sono impegnati nei lavori nei campi all’inizio dell’estate.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]