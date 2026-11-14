PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina lavorerà per garantire il continuo successo dell’Expo internazionale delle importazioni della Cina (CIIE), sosterrà l’apertura e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e, attraverso il proprio sviluppo costante di alta qualità, offrirà maggiori certezze allo sviluppo globale. Lo ha dichiarato ieri una portavoce del ministero degli Esteri cinese.

La portavoce Mao Ning ha rilasciato queste dichiarazioni durante una consueta conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull’esposizione appena conclusa a Shanghai. L’esposizione è stata descritta come una “maratona delle importazioni”, registrando nuovi record per numero di espositori, superficie espositiva e valore degli accordi previsti.

Mao ha affermato che la Cina, secondo mercato mondiale per consumi e importazioni, ha organizzato la CIIE per nove anni consecutivi e che le porte sono spalancate al mondo per condividere le opportunità di sviluppo.

All’esposizione di quest’anno, le imprese di tutto il mondo hanno ancora una volta espresso un voto favorevole al mercato cinese e dimostrato fiducia e volontà di sviluppare ulteriormente la propria attività sul mercato cinese, ha dichiarato Mao.

La portavoce ha sottolineato che l’attrattiva del mercato cinese deriva dalle sue enormi dimensioni e potenzialità, oltre che dai punti di forza istituzionali della Cina, aggiungendo che la prevedibilità delle politiche, un contesto sempre più favorevole alle imprese e un quadro giuridico più solido offrono la garanzia più forte.

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(ITALPRESS).