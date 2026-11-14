Coppa del mondo di spada, Alberta Santuccio torna dopo l’infortunio e trionfa a Wuxi

ROMA (ITALPRESS) – Alberta Santuccio trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi. Una vittoria straordinaria, sancita dal 13-12 al minuto supplementare in finale contro la coreana e campionessa mondiale in carica Sera Song. L’olimpionica catanese si conferma così numero 1 al mondo tra le spadiste, svettando per la quinta volta in carriera sul gradino più alto del podio. Ed è un risultato che stavolta assume ancor più valore se si pensa all’infortunio accusato meno di un mese fa, che la 32enne delle Fiamme Oro è riuscita a lasciarsi alle spalle in tempi record.

Nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo a Casablanca, infatti, il giorno dopo aver conquistato il bronzo nella gara individuale, leader del ranking internazionale aveva accusato un problema al ginocchio destro durante la prova a squadre. Quel pomeriggio Santuccio, d’intesa con il CT Dario Chiadò e lo staff medico della Nazionale, si è fermata, ha seguito le compagne dalla panchina (alla conquista di un bellissimo argento) e al rientro in Italia ha cominciato il programma di recupero. Tre settimane di fisioterapia, seguite direttamente dal marito e professionista dello staff azzurro Francesco Aragona, un programma personalizzato definito con il suo maestro Daniele Pantoni e la preparatrice atletica delle Fiamme Oro, Barbara Montecchiani, la pedana ritrovata soltanto nell’allenamento d’inizio settimana svolto a Shanghai. Un grande lavoro di squadra, attorno al carattere di una campionessa che anche oggi, in Cina, ha offerto una prova di forza fuori dal comune.

Il cammino di Alberta Santuccio si è aperto con un doppio successo per 15-12, prima sulla canadese Nicole Xuan e poi sulla polacca Alicja Klasik. Negli ottavi l’olimpionica catanese ha proseguito la sua marcia inarrestabile battendo 14-11 la russa Tatiana Gudkova e approdando così ai quarti, dove ha trovato la francese Marie Florence Candassamy a contenderle la certezza di una medaglia. Il verdetto di 13-7 esprime la voglia di vincere e la forza della numero 1 del mondo, approdata così per la 15^ volta in carriera sul podio in Coppa. Senz’alcuna voglia di fermarsi sul terzo gradino, come accaduto un mese fa in Marocco.

In semifinale, contro l’ungherese Eszter Muhari, in un match equilibratissimo, punto a punto, Santuccio è arrivata a giocarsi tutto al minuto supplementare, dove ha piazzato l’ultima e decisiva stoccata del 9-8, che è valsa la finale. L’ultimo atto ha visto l’allieva di Daniele Pantoni opposta alla coreana Sera Song: l’asiatica campionessa mondiale in carica è andata subito avanti (0-3) nella prima frazione, ma Alby non ha mollato ed è arrivata all’ultimo minuto di pausa sotto di un punto soltanto (6-7); nel terzo e conclusivo tempo l’azzurra ha prima raggiunto e poi sorpassato l’avversaria che a sei secondi dalla fine ha ristabilito la parità (12-12) rinviando tutto ancora una volta all’extra time, dove Alberta Santuccio ha piazzato il punto del 13-12, che ha fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli a Wuxi. Per la poliziotta siciliana è il quinto successo in carriera dopo quelli di Tallinn e Budapest nel 2022, Medellín e St. Maur nella stagione scorsa.

Piazzamento tra le “top 16” anche per Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis, fermatesi entrambe agli ottavi di finale. La vicecampionessa del mondo ha superato la russa Cherchesova (15-6) e la giapponese Yoshimura (15-5), perdendo l’accesso ai quarti contro la francese Mallo-Breton (14-11) che ha decretato il 9° posto di Giulia Rizzi. Ha chiuso invece 14^ Lucrezia Paulis, reduce dalle qualificazioni di ieri e bravissima nel superare la nipponica Suzuki (15-4) e poi la statunitense Van Brummen (15-12), prima dello stop contro l’ungherese Muhari (15-9).

Per quanto riguarda le altre spadiste azzurre impegnate oggi nel tabellone principale in Cina, si sono classificate 25^ Gaia Traditi, 38^ Carola Maccagno e 42^ Rossella Fiamingo.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile in Cina si concluderà con la prova a squadre: l’Italia del Commissario tecnico Dario Chiadò sarà in pedana con Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

– foto Bizzi/FIS –

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