Perù, un milione alla messa del Papa a Chiclayo. Il Pontefice: “Che gioia tornare”

IPA91175378 - Pope Leo XIV waves the crowd from the popemobile before the celebration of a Mass for around 500,000 people in Chiclayo, Peru on November 13, 2026. Chiclayo is the northern Peruvian city where he himself served for almost eight years first as Apostolic Administrator and then as bishop. This is the third day of his six-day visit to Peru. Photo by (EV) Elisabetta Trevisan/Vatican Media/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – “Che gioia tornare a Chiclayo!. E’ una benedizione per me essere di nuovo con voi”. Lo ha detto Papa Leone XIV alla messa alle Pampas de Pimentel, in Perù. Un milione di persone, secondo gli organizzatori, ha partecipato alla celebrazione presso la città dove Prevost fu vescovo dal 2015 al 2023. Durante la messa, a causa dell’intenso caldo, circa 32 gradi, sono stati registrati diversi svenimenti e problemi di salute tra i fedeli. “Fate traboccare di Vangelo i nostri villaggi, paesi e città”, ha sottolineato il Pontefice rivolgendosi ai presenti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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