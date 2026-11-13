Albania, Valbona Zhupa eletta nel Consiglio dell’Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa

LARNACA (CIPRO) (ITALPRESS/ATA) – Valbona Zhupa, Direttrice Generale dell’Agenzia Telegrafica Albanese (ATA), è stata eletta membro del Consiglio Direttivo dell’Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa (EANA). Questo risultato garantisce all’Albania un posto ai vertici di una delle principali organizzazioni europee dedicate alla cooperazione tra agenzie di stampa.

L’elezione ha avuto luogo durante l’Assemblea Generale dell’EANA a Larnaca, a Cipro; un anno significativo per l’organizzazione, che celebra il suo 70esimo anniversario. L’ATA entra a far parte di questo organismo in una fase di grandi cambiamenti per le agenzie di stampa: dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale alla tutela del diritto d’autore, fino alle sfide legate alla credibilità e alla diffusione dell’informazione in un contesto internazionale sempre più complesso.

Nel presentare la propria candidatura, Zhupa ha delineato alcune priorità fondamentali, tra cui l’espansione della cooperazione dell’EANA con agenzie di stampa al di fuori dell’UE, il rafforzamento dei legami diretti tra le redazioni e l’incoraggiamento alle agenzie membri a condividere esperienze e avviare progetti comuni.

L’Assemblea Generale ha fatto seguito alla conferenza “Agenzie di stampa e geopolitica”, che ha riunito i vertici del settore per affrontare una questione centrale: in che modo la politica globale influisce sul lavoro dei media e come salvaguardare un’informazione affidabile.

L’ordine del giorno dell’Assemblea ha incluso anche la presentazione del rapporto annuale dell’organizzazione, il bilancio per il biennio 2026-2027, l’ammissione di nuovi membri e discussioni sulla futura collaborazione tra le agenzie. È stato deciso che Pristina ospiterà la conferenza primaverile dell’EANA nel 2027, mentre l’incontro autunnale si terrà in Svizzera.

Fondata nel 1956, l’Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa riunisce organizzazioni mediatiche di tutta Europa con l’obiettivo di promuovere la cooperazione, condividere informazioni e tutelare i propri interessi collettivi.

– Foto credit Agenzia Telegrafica Albanese (ATA) –

(ITALPRESS).