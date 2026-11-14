Necessario rilanciare l’autonomia funzionale delle parti sociali

di Raffaele Bonanni

ROMA (ITALPRESS) – C’è un motore fermo da troppo tempo nel Paese. Non è quello delle fabbriche: è l’autonomia funzionale delle parti sociali. L’intesa tra sindacati e imprese può finalmente riaccenderlo. A una condizione: che nessuno scambi una firma importante per un traguardo già raggiunto.

Cominciamo dal punto più scomodo: chi rappresenta davvero chi? Sulla carta, la risposta esiste da anni. Iscritti certificati, voti nelle rappresentanze, criteri verificabili. Eppure quelle regole hanno proceduto col freno tirato. Forse perché contare sul serio costringe a confrontare i numeri proclamati con quelli reali. Un certo pudore imprenditoriale e sindacale non è da escludere. Ma sarebbe comodo fermarsi qui: sul versante imprenditoriale la reticenza a misurare la rappresentanza è stata, storicamente, persino più tenace. Ora basta alibi, per tutti. È il momento di misurarsi sui fatti non sulle promesse.

Poi viene il salario. Da anni il dibattito pubblico rimbalza tra salario minimo e contratti pirata, spesso con più rumore che soluzioni. L’accordo indica una via diversa: fare del contratto nazionale firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il riferimento per un salario giusto. Non una cifra isolata dal resto, ma retribuzioni, diritti, welfare, sicurezza e formazione tenuti insieme da una contrattazione autorevole. Non significa cancellare per decreto ogni questione sul minimo legale; significa affrontare il problema alla radice, impedendo che la concorrenza premi chi taglia le tutele.

Qui entra in gioco anche la politica. Il percorso aperto dal decreto del Primo maggio del governo, richiesto e sostenuto da Cisl e Uil, va nella direzione di legare i vantaggi pubblici alla qualità dei contratti e di alleggerire il fisco sui rinnovi nazionali. Il principio è potente: niente vantaggi dello stato a chi pratica dumping; sostegno a chi contratta seriamente. Va detto che Meloni con il decreto ha voluto dare una forte sterzata. E c’è un’altra prova concreta: i salari non possono aspettare anni mentre i prezzi corrono. Verifiche sull’inflazione e rinnovi più puntuali servono proprio a questo. Senza automatismi miracolosi, ma anche senza rassegnarsi a contratti scaduti e buste paga immobili. Il vero salto, però, è culturale. Le parti sociali devono tornare a discutere, anche duramente, senza farsi dettare la linea dalle appartenenze politiche.

La dialettica è una ricchezza; la dipendenza è una debolezza. E va chiusa la stagione della questua dei bonus, tanto comoda ai governi quanto povera di futuro: regalie episodiche, spesso pagate a debito, non sostituiscono produttività, investimenti e buona occupazione. Sindacati e imprese non sono nati per contendersi un posto alla cassa dello Stato. Devono pretendere politiche virtuose e assumersi la responsabilità di negoziare risultati. Se l’accordo saprà produrre questa svolta, avremo qualcosa di più di nuove regole: un nuovo protagonismo sociale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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