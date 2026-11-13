Economia sommersa al 28,5% in Tunisia, rilevati oltre 78mila operatori in nero

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La lotta all’economia sommersa e all’evasione fiscale è stata al centro della discussione sul bilancio del ministero delle Finanze tunisino per il 2027, esaminato nel corso di una sessione plenaria del Parlamento. In questo contesto, la ministra delle Finanze, Mechket Salama Khaldi, ha riferito che l’economia sommersa rappresenta il 28,5% dell’economia tunisina, escludendo il settore agricolo, mentre oltre 78mila operatori attivi nell’economia informale sono stati individuati attraverso indagini sul campo.

Nel suo intervento, la ministra ha indicato tra le priorità del dicastero il rafforzamento delle entrate pubbliche, il contrasto all’evasione fiscale e all’economia informale, il miglioramento dell’equità fiscale e il controllo del deficit e del debito pubblico. Khaldi ha inoltre riferito che le entrate fiscali rappresentano il 91,4% delle entrate complessive dello Stato, sottolineando l’impegno delle autorità a garantire il rimborso del debito interno ed estero e a rispettare gli obblighi finanziari del Paese.

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