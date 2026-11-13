Media “Vance valuta l’ipotesi di non candidarsi alle prossime presidenziali Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance avrebbe “seriamente preso in considerazione l’ipotesi di non candidarsi” alla presidenza nel 2028. Lo riferisce la Cnn citando fonti riservate. La decisione starebbe maturando alla luce “del disastroso risultato delle elezioni di metà mandato della scorsa settimana”, prosegue l’emittente.

Il vicepresidente sarebbe combattuto “tra le sue ambizioni politiche, la frammentazione della coalizione Maga e le esigenze della paternità”. Le fonti lo descrivono come “profondamente impegnato” a ricostruire il movimento che ha trionfato nel 2024, ma “incerto se debba essere lui a guidarlo”.

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